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Инсайдер раскрыл общее мнение паддока Ф-1 о раскладе сил по итогам тестов

Инсайдер раскрыл общее мнение паддока Ф-1 о раскладе сил по итогам тестов
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Инсайдер и журналист портала Planet F1 Томас Махер раскрыл мнение паддока Формулы-1 о раскладе сил перед началом сезона по итогу тестов на Международном автодроме в Бахрейне.

«Общее мнение в паддоке — сейчас впереди «Макларен», сразу за ним — «Ред Булл» и «Мерседес». Решение «Феррари» поменять переднюю подвеску, возможно, ударило по сиюминутным результатам, но может обеспечить больший потенциал для развития по ходу сезона. Сейчас же паддок отправляет «Феррари» на четвёртое место чуть впереди «Альпин» и «Уильямса», — написал Махер на своей странице в социальных сетях.

Ранее стали известны результаты третьего дня тестов команд Формулы-1 в Бахрейне.

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