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Оливер Оукс: горжусь агрессивным поведением Дуэна со СМИ

Оливер Оукс: горжусь агрессивным поведением Дуэна со СМИ
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс рассказал, что гордится поведением 21-летнего австралийца Джека Дуэна, который с недавних пор присоединился к их команде.

На просторах интернета многие обсуждают тему того, что резервист «Альпин» Франко Колапинто оказывает давление на Дуэна своим присутствием в составе, но сам Оливер очень резко отреагировал на эту информацию, грубо пообщавшись с представителями СМИ.

«Он в порядке. Я был очень горд, наблюдая за тем, как он был резок со всеми представителями СМИ на пресс-конференции. На самом деле сочувствую ему, потому что понимаю, что все хотят больших просмотров, и это сейчас громкая тема для обсуждения», — приводит слова Оукса Motorsport.

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