Юки Цунода полностью сменил менеджеров после несостоявшегося перехода в «Ред Булл»

24-летний японский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода перед стартом нового сезона 2025 года принял решение полностью сменить состав своего менеджмента.

Вместо Марио Миякавы и Луиса Альвареса теперь менеджерской деятельностью Цуноды будет заниматься мексиканец Диего Менчака. До 2018 года Менчака работал в европейских младших «формулах», но в последние годы ведёт дела пилотов в гонках на выносливость.

В конце прошлого сезона Цунода был претендентом на переход в старшую команду, где мог заменить Серхио Переса на 2025 год, но в итоге «Ред Булл» предпочёл Лиама Лоусона. Именно этот факт и послужил причиной того, что Цунода нанял нового менеджера.