Макс Ферстаппен подвёл итоги трёхдневных предсезонных тестов в Бахрейне

27-летний нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги трёхдневных предсезонных тестов, которые прошли на Международном автодроме в Бахрейне.

«Сегодня у нас был неплохой день. Конечно, мы столкнулись с некоторыми небольшими трудностями, но в целом нам удалось добиться значительного прогресса в выполнении поставленных задач. Я считаю, что всё прошло неплохо, но мы знаем, что ещё многое предстоит сделать.

Тем не менее это было ожидаемо, и мы продолжим работать над собой, стараясь стать лучше. Надеюсь, что по мере приближения к Мельбурну мы сможем проанализировать все собранные данные и понять, на каком этапе находимся. Сложно сказать, в каком темпе работает каждый из нас, поэтому нам предстоит ещё немного потрудиться. Мы с нетерпением ждём возможности снова выйти на старт в Австралии и испытать все радости этого захватывающего события», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».