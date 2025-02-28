Пьер Ваше недоволен прогрессом «Ред Булл» во время первых тестов нового сезона

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше остался недоволен прогрессом команды по итогам первых тестов нового сезона 2025 года.

В конце прошлого сезона команда столкнулась с проблемами машины, которые они намеревались решить с помощью своего болида RB21. Ваше отметил, что они не увидели такого прогресса, на который надеялись.

«Я недоволен, потому что машина временами реагировала не так, как мы хотели, но она движется в правильном направлении, просто, возможно, величина изменения направления оказалась не такой большой, как мы ожидали, и это то, над чем нам нужно поработать перед первой гонкой», — приводит слова Ваше Racefans.