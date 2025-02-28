Джордж Расселл назвал одну из команд Ф-1 по итогам тестов в Бахрейне «особенно сильной»

27-летний британский пилот немецкого коллектива «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги трёхдневных предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Эти три дня наша команда провела продуктивно. Наша машина показала себя хорошо. Неудивительно, что другие команды выглядели сильно, особенно «Макларен». Нам удалось собрать ценные данные [о болиде], которые помогут нам внести больше улучшений в машину перед началом сезона. На следующей неделе мы с Кими будем работать в симуляторах, сделаем всё возможное, чтобы показать нашу лучшую форму на Гран-при Австралии. Я с нетерпением жду начала [сезона]», — приводит слова Расселла портал GPblog.