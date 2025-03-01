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Оливер Берман отреагировал на инцидент с оторвавшимся от его болида капотом

Оливер Берман отреагировал на инцидент с оторвавшимся от его болида капотом
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Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», дал комментарий по поводу инцидента с оторванным капотом во время заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Это определённо было не то утро, на которое мы с командой надеялись. У нас возникла очевидная проблема с машиной, что было неожиданно, поэтому мы управляли болидом немного по-другому, из-за чего немного потеряли производительность. Тем не менее мы по-прежнему двигаемся вперёд, поскольку важен каждый круг, и в этом вся суть тестов, поэтому в Австралии у нас всё будет хорошо. Я очень рад приехать туда и начать свой сезон. Вчера вечером машина вела себя очень неплохо, поэтому я чувствую себя уверенно и комфортно, и мы попробовали несколько вещей, которые сработали. Трудно сказать, где мы находимся, мы нечасто ездили на низком топливе, но я считаю, что машина ведёт себя отлично – просто не хочу ничего сглазить!» — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».

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