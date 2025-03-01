Стало известно, будет ли наказан Ферстаппен за показ среднего пальца во время тестов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот австрийского коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен не будет наказан за то, что показал средний палец кому-то на капитанском мостике «Уильямса» во время предсезонных тестов в Бахрейне.

Как сообщает портал Racingnews365, причина этого в том, что зимние тесты не являются мероприятием, на котором присутствуют стюарды ФИА, поэтому новые правила здесь не действуют. По той же причине Расселл не был наказан за использование слова «дерьмо» в среду.

Напомним, по итогу третьего дня предсезонных тестов в Бахрейне нидерландский гонщик показал второй результат. Лучшим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.