Кравиц назвал отрыв «Макларена» от остальных топ-команд

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц назвал отрыв команды «Макларен» от остальных ведущих команд по итогам тестов в Бахрейне.

«Единственное, с чем, я думаю, согласятся все: если бы Гран-при Бахрейна, даже в таких условиях, состоялся завтра, то, скорее всего, это был бы дубль «Макларена», в котором Ландо Норрис едва ли затмил бы Оскара Пиастри.

Норрис был откровенно немного более позитивен. Хотя это странно, потому что, когда я разговаривал с Пиастри сегодня утром, он казался немного более подавленным, но вы никогда не узнаете наверняка его состояние. Общее мнение таково, что у них есть две десятых секунды преимущества на каждом круге», — приводит слова Кравица Sky Sports.

Далее за «Маклареном» специалист поставил в своём рейтинге на второй позиции «Феррари», на третьем месте – «Мерседес», а на четвёртом – «Ред Булл».