Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кравиц назвал отрыв «Макларена» от остальных топ-команд

Кравиц назвал отрыв «Макларена» от остальных топ-команд
Аудио-версия:
Комментарии

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц назвал отрыв команды «Макларен» от остальных ведущих команд по итогам тестов в Бахрейне.

«Единственное, с чем, я думаю, согласятся все: если бы Гран-при Бахрейна, даже в таких условиях, состоялся завтра, то, скорее всего, это был бы дубль «Макларена», в котором Ландо Норрис едва ли затмил бы Оскара Пиастри.

Норрис был откровенно немного более позитивен. Хотя это странно, потому что, когда я разговаривал с Пиастри сегодня утром, он казался немного более подавленным, но вы никогда не узнаете наверняка его состояние. Общее мнение таково, что у них есть две десятых секунды преимущества на каждом круге», — приводит слова Кравица Sky Sports.

Далее за «Маклареном» специалист поставил в своём рейтинге на второй позиции «Феррари», на третьем месте – «Мерседес», а на четвёртом – «Ред Булл».

Материалы по теме
У «Ред Булл» проблемы, а «Макларен» — фаворит? Итоги предсезонных тестов Ф-1
У «Ред Булл» проблемы, а «Макларен» — фаворит? Итоги предсезонных тестов Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android