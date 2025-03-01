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Стало известно, почему на трассу Ф-1 в Бахрейне выехал автобус и почему разбилось стекло

Стало известно, почему на трассу Ф-1 в Бахрейне выехал автобус и почему разбилось стекло
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Авторитетный портал The Race сообщил, из-за чего во время утренних предсезонных тестов на Международном автодроме в Бахрейне на трассу выехал автобус и разбилось стекло на судейской вышке на стартовой прямой.

Согласно имеющейся информации, водитель автобуса, который перевозил персонал, просто свернул не туда, в результате чего оказался в зоне схода с трассы между поворотами 9 и 10.

А стекло на судейской вышке было разбито из-за болида 19-летнего пилота «Хааса» британца Оливера Бермана, который подбросил камень.

Ранее стало известно, будет ли наказан Макс Ферстаппен за показ среднего пальца во время тестов.

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