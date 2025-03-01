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Кравиц рассказал, как Лоуренс Стролл помрачнел при обсуждении машины «Астон Мартин»

Кравиц рассказал, как Лоуренс Стролл помрачнел при обсуждении машины «Астон Мартин»
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50-летний британский репортёр канала Sky Sports и известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц рассказал, как Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды «Королевских гонок» «Астон Мартин», помрачнел при обсуждении состояния болида AMR25.

«Я собирался отдать должное «Астон Мартин», у них в пятницу был очень трудный день, так как Лэнс Стролл был болен, из-за его болезни Фернандо Алонсо поехал первую часть сессии, затем вечером появился Лэнс, провёл время на трассе, а затем снова был вынужден прекратить тестовую программу, потому что ему стало хуже. Фернандо Алонсо вернулся в строй. Определённо, последний день у них получился скомканным. И «Астон Мартин» — это чистый лист, который ждёт Эдриана Ньюи.

Я собирался поддержать их, пока не поговорил с Лоуренсом Строллом, который уходил из паддока. Я поздравил его с тем, что он стал дедушкой, и он такой: «Да, здорово быть дедушкой, знаешь, фантастика». А потом я перешёл к автомобилю и сказал: «О, ваша машина выглядит лучше». И тут его лицо очень быстро изменилось и стало мрачным.

Так что они сделали шаг назад. Я ставлю их, вместе с Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом, впереди «Рейсинг Буллз». Я ставлю их на восьмое место, но они могут быть и девятыми», — приводит слова Кравица Sky Sports.

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