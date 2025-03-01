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Стало известно, кому и почему Макс Ферстаппен показал средний палец в Бахрейне

Стало известно, кому и почему Макс Ферстаппен показал средний палец в Бахрейне
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», показал средний палец во время заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне своему другу Люку Браунингу из академии «Уильямса», поприветствовав его, сообщило издание Motorsport-Total.

«Ферстаппен, согласно первоначальному предположению, мог показать, что он думает о таких шпионских действиях, неугодному фотографу, который хотел запечатлеть технические детали RB21.

Но, судя по всему, всё было совсем по-другому. Потому что этим человеком, который стоял на мостике, согласно информации источников, был Люк Браунинг из академии «Уильямса», с которым Ферстаппен дружит. Так что средний палец был не вызывающим ответом, призванным оскорбить фотографа, а «дружеским приветствием» старому знакомому», — говорится в статье.

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