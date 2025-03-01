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Президент ФИА бен Сулайем протестировал ралли-рейдовый внедорожник Ford

Президент ФИА бен Сулайем протестировал ралли-рейдовый внедорожник Ford
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем протестировал ралли-рейдовый внедорожник Ford Raptor Т1+.

«Успешное завершение недели соревнований в пустыне Абу-Даби за рулем Ford Raptor T1+ в дюнах и знакомство со спортивными инновациями на собственном опыте.

Инновации — это то, что пронизывает наш вид спорта, повышая безопасность, улучшая ходовые качества и обеспечивая захватывающие гонки. Это защищает автоспорт для следующего поколения и обеспечивает светлое будущее», — написала пресс-служба Cross-Country Rally.

У бен Сулайема есть в карьере и тесты болида Формулы-1. В 2009 году нынешний президент ФИА выехал на болиде «Рено» в Дубае, посвящённом проведению первого Гран-при Абу-Даби, который состоялся в том году. Бен Сулайем, управлявший R28 2008 года выпуска, участвовал в дрэг-рейсе вместе с Ford GT, когда попал в аварию. Разогнавшись и вырвавшись вперёд, Мохаммед потерял контроль над «Рено» и врезался в стену.

Фото: Renault

В то время как эмиратец не пострадал в аварии, болид Формулы-1 получил серьёзные повреждения левой стороны. Несчастный случай привел к преждевременному завершению демонстрационного дня.

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