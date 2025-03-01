Аяо Комацу объяснил, почему у болида «Хааса» оторвало капот на тестах в Бахрейне

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу объяснил, почему у болида VF-25, которым управлял новичок коллектива Оливер Берман, оторвало капот во время финального дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Мы просто были слишком агрессивны. Мы знаем причину, по которой это произошло. Мы просто сделаем всё возможное, чтобы исправить это до Мельбурна. Всё дело в модификации, которую мы сделали по сравнению с прошлым годом, она просто слишком агрессивна», — приводит слова Комацу Motorsport-Magazin.

Это второй инцидент с капотом у американской команды. Во время съёмочного дня 16 февраля в Сильверстоуне у болида коллектива открепился боковой понтон.