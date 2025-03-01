Алонсо — о предсезонных тестах Ф-1: ни в одном виде спорта не тренируются полтора дня

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», подвёл итоги предсезонных тестов.

«Это были очень короткие зимние тесты для меня. 29 кругов в первый день, 27 кругов во второй из-за дождя, а в пятницу обычная программа и ещё 49, но этого недостаточно. Это единственный вид спорта, в котором перед стартом сезона у вас есть только полтора тренировочных дня. Ни один другой вид спорта не делает этого.

Мы довольны тем, чем радует Формула-1, но забываем о минимальной подготовке перед сезоном. Это одинаково для всех, да, и машина не новая, и нам не нужно ничего тестировать, кроме изменений в настройке. Мне не нужно больше кругов, но с новичками всё по-другому.

У нас есть некоторые положительные моменты в AMR25, данные и соотношение кажутся хорошими, и есть шаг вперёд по сравнению с автомобилем 2024 года. Но есть и негативные моменты, которые нам нужно улучшить в Австралии или в течение сезона. Мы относительно довольны, но мы знаем, что в средней зоне очень тяжело, и нам нужно будет занимать призовые места, чтобы улучшить ситуацию в чемпионате.

Мы проехали не так много кругов, но это нас не беспокоит, по сути, это машина 2024 года с изменениями снаружи, в аэродинамической части. Двигатель, радиаторы, трансмиссия и подвеска такие же, как и в 2024 году, поэтому нам не нужно столько тестовых кругов или дистанций гонок, сколько нам, вероятно, понадобится в следующем году», — приводит слова Алонсо издание AS.