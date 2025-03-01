Стелла — о проблемах «Макларена» на тестах: один раз, когда этого не было, — в «Феррари»

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал проблемы болида на предсезонных тестах Ф-1.

«Комментарии Ландо, касающиеся неустойчивости задней части, справедливы. В то же время, когда вы приезжаете в Бахрейн, я был бы очень, очень удивлён, если бы у вас не было ограничений на заднюю часть и прижим, поскольку, так или иначе, эти ограничения присущи этой трассе.

Это было целью нашего развития, и, судя по тому, что мы увидели в данных, благодаря тому, что мы добавили в разработку автомобилей, мы считаем, что, во всяком случае, с этой точки зрения мы улучшились. Но как бы вы ни развивали машину в Формуле-1 — вы никогда не сможете устранить проблемы такого рода.

Единственный раз на моей памяти, когда таких проблем не возникало, это в «Феррари» 2011 и 2012 года, когда у нас вместо машин с граунд-эффектом был регламент, связанный с выхлопными трубами и газами. Тогда мы от сессии к сессии добавляли эффект выхлопа, и у машины больше не было проблем с тягой, это кардинально изменило аэродинамические характеристики.

Но в рамках того, что вы можете сделать, в рамках установленных правил вы всегда будете сталкиваться с одними и теми же ограничениями, но в конечном счёте вам нужно стараться уменьшать их влияние всё больше и больше», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.