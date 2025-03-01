Бывший гоночный директор Формулы-1 — о своей отставке: мне до сих пор не назвали причину

Бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих заявил, что ему до сих пор не объяснили причины увольнения с должности.

«Мне так и не объяснили причину. Для меня это было совершенно неожиданно. Не было никаких признаков того, что что-то идёт не так или что нужны кадровые перестановки. Это действительно было неожиданностью, и до сих пор эта ситуация остаётся таковой.

Повторюсь, мне до сих пор не объяснили причину моей отставки. Последний раз я разговаривал с президентом ФИА [бен Сулайемом] в прошлом году в Китае. Так что между нами не было конфликта или недопонимания. Я действительно спрашивал о причинах, но никто не смог дать мне ответа.

Конечно, это досадно. Мне действительно понравилось работать в такой замечательной команде и руководить сенсационным гоночным классом. Формула-1 — это быстро меняющийся мир, не только на трассе, но и с точки зрения персонала, как команд, так и официальных лиц. Я должен принять всё как есть», — приводит слова Виттиха издание GPblog.