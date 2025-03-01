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Льюис Хэмилтон — о сотрудниках «Феррари»: они с детства мечтают присоединиться к команде

Льюис Хэмилтон — о сотрудниках «Феррари»: они с детства мечтают присоединиться к команде
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40-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», комплиментарно отозвался о сотрудниках коллектива.

«Просто увидев, поговорив со всей командой, увидев всех на заводе, просто понаблюдав, насколько все увлечены и взволнованы, когда я побывал во всех отделах… Я увидел работников, которые просто живут и дышат «Феррари». Это то, о чём они мечтают с детства — присоединиться к любимой команде.

Эти маленькие города в Италии, в которых они выросли, мечтая однажды оказаться в «Феррари», и то, как они гордятся тем, что работают здесь, и то, как сильно они гордятся своей работой, действительно приятно видеть», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

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