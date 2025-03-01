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Херберт — об отстранении от должности стюарда Ф-1: всё связано с болтовнёй внутри ФИА

Херберт — об отстранении от должности стюарда Ф-1: всё связано с болтовнёй внутри ФИА
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Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт, который в конце января был исключён из числа стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА), высказался о деталях увольнения.

«Именно поэтому президент [ФИА] принял решение избавиться от меня. Изначально это решение исходило не от ФИА. Всё это было связано с болтовнёй в ФИА, которая заставила их изменить свою точку зрения. Всё, что я делал в течение всего 2024 года, было обсуждено и принято итоговое решение.

За два дня до того, как меня, наконец, уволили, по телефону мне сказали, что в 2025 году всё будет хорошо. Но это было не так. Я понимаю, как всё произошло. Но не собираюсь показывать пальцем. Но, как я уже сказал, были определённые люди, которые действительно разговаривали с президентом [ФИА], и именно поэтому он в конце концов принял решение избавиться от меня», — сказал Херберт в интервью Casino Apps.

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