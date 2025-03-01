Марко — о результатах предсезонных тестов: всё хорошо, но «Макларен» на том же уровне

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги предсезонных тестов «Королевских гонок» в Бахрейне, сказав, что коллективу ещё предстоит провести некоторые доработки.
«Всё идёт хорошо. Но «Макларен» находится на том же уровне. Нам ещё предстоит провести некоторые доработки, но в принципе всё в порядке», — приводит слова Хельмута Марко издание GPblog.
Лучшее время команд Ф-1 по итогам трёхдневных тестов в Бахрейне:
1. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:29.348.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.031.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.197.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.218.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.592.
6. Пьер Гасли («Альпин») + 0.692.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.881.
8. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.149.
9. Эстебан Окон («Хаас») +1.380.
10 Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.709.