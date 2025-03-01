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Марко — о результатах предсезонных тестов: всё хорошо, но «Макларен» на том же уровне

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги предсезонных тестов «Королевских гонок» в Бахрейне, сказав, что коллективу ещё предстоит провести некоторые доработки.

«Всё идёт хорошо. Но «Макларен» находится на том же уровне. Нам ещё предстоит провести некоторые доработки, но в принципе всё в порядке», — приводит слова Хельмута Марко издание GPblog.

Лучшее время команд Ф-1 по итогам трёхдневных тестов в Бахрейне:

1. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:29.348.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.031.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.197.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.218.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.592.

6. Пьер Гасли («Альпин») + 0.692.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.881.

8. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.149.

9. Эстебан Окон («Хаас») +1.380.

10 Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.709.