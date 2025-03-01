«Доминирует в руках одного, четвёртая в руках другого». ESPN — о «Ред Булл» после тестов

Издание ESPN опубликовало свой рейтинг расклада сил в пелотоне Формулы-1 по итогам предсезонных тестов в Бахрейне, которые проходили с 26 по 28 февраля 2025 года.

На первое место эксперты издания поставили команду «Макларен», а на второе — «Феррари». Австрийскую команду «Ред Булл», в составе которой выступает четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, эксперты расположили на четвёртой позиции, но с определёнными оговорками.

«Ситуация сложна для понимания. Команды указывали на разницу в данных Ферстаппена и Лоусона, а один из членов команды-соперника пошутил, что машина выглядит доминирующей в руках одного, но четвёртой в руках второго пилота. Это может быть жестоко по отношению к Лоусону, но есть ощущение, что хоть RB21 и не самая быстрая машина, но колоссальный талант Ферстаппена может привести команду к паре ранних побед», — говорится в материале.