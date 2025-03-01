ESPN представил свой рейтинг команд Формулы-1 по итогам предсезонных тестов

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Издание ESPN представило свой рейтинг команд Формулы-1 по окончании предсезонных тестов в Бахрейне, которые проходили с 26 по 28 февраля 2025 года.

На первую позицию аналитики издания поставили действующих обладателей Кубка конструкторов, команду «Макларен», а замкнул рейтинг «Кик-Заубер». Ознакомиться с рейтингом можно ниже.

Рейтинг команд по итогам тестов от ESPN:

1. «Макларен».

2. «Феррари».

3. «Мерседес».

4. «Ред Булл».

5. «Альпин».

6. «Уильямс».

7. «Хаас».

8. «Астон Мартин».

9. «Рейсинг Буллз».

10. «Кик-Заубер».

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии. Всего в новом сезоне гонщиков ждёт 24 этапа чемпионата мира.