ESPN представил свой рейтинг команд Формулы-1 по итогам предсезонных тестов

Издание ESPN представило свой рейтинг команд Формулы-1 по окончании предсезонных тестов в Бахрейне, которые проходили с 26 по 28 февраля 2025 года.
На первую позицию аналитики издания поставили действующих обладателей Кубка конструкторов, команду «Макларен», а замкнул рейтинг «Кик-Заубер». Ознакомиться с рейтингом можно ниже.
Рейтинг команд по итогам тестов от ESPN:
1. «Макларен».
2. «Феррари».
3. «Мерседес».
4. «Ред Булл».
5. «Альпин».
6. «Уильямс».
7. «Хаас».
8. «Астон Мартин».
9. «Рейсинг Буллз».
10. «Кик-Заубер».
Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии. Всего в новом сезоне гонщиков ждёт 24 этапа чемпионата мира.