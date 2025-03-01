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«Макларен» — быстрейший по гоночному и квалификационному темпу, «Ред Булл» — третий

По мнению аналитиков официального сайта Формулы-1, «Макларен» является быстрейшей командой на данный момент как в квалификационном, так и в гоночном темпе. Второе место занимает итальянская команда «Феррари», третьим является «Ред Булл».

Примечательно, что, по мнению экспертов, в пятёрку сильнейших, помимо «Мерседеса», также входит «Уильямс».

Квалификационная скорость команд на тестах Формулы-1 в Бахрейне по мнению экспертов официального сайта:

1. «Макларен»

2. «Феррари» +0,21

3. «Ред Булл» +0,33

4. «Мерседес» +0,44

5. «Уильямс» +0,53

6. «Альпин» +0,78

7. «Рейсинг Буллз» +1,08

8. «Астон Мартин» +1,09

9. «Заубер» +1,21

10. «Хаас» +1,28.

Гоночная скорость команд на тестах Формулы-1 в Бахрейне по мнению экспертов официального сайта:

1. «Макларен»

2. «Феррари» +0,15

3. «Ред Булл» +0,21

4. «Мерседес» +0,23

5. «Уильямс» +0,62

6. «Рейсинг Буллз» +0,78

7. «Хаас» +0,83

8. «Альпин» +0,98

9. «Заубер» +1,02

10. «Астон Мартин» +1,62.