«Макларен» — быстрейший по гоночному и квалификационному темпу, «Ред Булл» — третий

По мнению аналитиков официального сайта Формулы-1, «Макларен» является быстрейшей командой на данный момент как в квалификационном, так и в гоночном темпе. Второе место занимает итальянская команда «Феррари», третьим является «Ред Булл».
Примечательно, что, по мнению экспертов, в пятёрку сильнейших, помимо «Мерседеса», также входит «Уильямс».
Квалификационная скорость команд на тестах Формулы-1 в Бахрейне по мнению экспертов официального сайта:
1. «Макларен»
2. «Феррари» +0,21
3. «Ред Булл» +0,33
4. «Мерседес» +0,44
5. «Уильямс» +0,53
6. «Альпин» +0,78
7. «Рейсинг Буллз» +1,08
8. «Астон Мартин» +1,09
9. «Заубер» +1,21
10. «Хаас» +1,28.
Гоночная скорость команд на тестах Формулы-1 в Бахрейне по мнению экспертов официального сайта:
1. «Макларен»
2. «Феррари» +0,15
3. «Ред Булл» +0,21
4. «Мерседес» +0,23
5. «Уильямс» +0,62
6. «Рейсинг Буллз» +0,78
7. «Хаас» +0,83
8. «Альпин» +0,98
9. «Заубер» +1,02
10. «Астон Мартин» +1,62.