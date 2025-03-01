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Джонни Херберт: «Ред Булл» всегда действовал на грани

Джонни Херберт: «Ред Булл» всегда действовал на грани
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Бывший гонщик Формулы-1, экс-стюард ФИА Джонни Херберт высказался о команде «Ред Булл» и её руководителе Кристиане Хорнере.

«Не мне судить Кристиана Хорнера в какой-то форме или виде. Но, думаю, сейчас есть ощущение, из-за всего, что происходит в команде, всего, что происходит с Максом на трассе, что Кристиан и команда во многом стали катализатором этого. Кристиан не сдерживается, когда делает высказывания, он будет всегда делать только то, что приносит пользу ему, «Ред Булл» и Максу Ферстаппену. В любой стае всегда найдётся плохой парень. «Ред Булл» исторически всегда действовал на грани, выходил за границы. Это часть игры. Но я думаю, что люди показали разочарование ситуацией, которая происходит», — приводит слова Джонни Херберта CasinoApps.

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