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Стало известно краткое содержание всех 10 серий седьмого сезона Drive to Survive

Стало известно краткое содержание всех 10 серий седьмого сезона Drive to Survive
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Стало известно содержание всех 10 эпизодов нового сезона сериала Drive to Survive от стриминговой платформы Netflix, посвящённого прошедшему сезону Формулы-1.

Как сообщает Motorsport, первая серия седьмого сезона шоу будет носить название Business as Usual и будет посвящена последнему сезону Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса». Второй эпизод под названием Frenemies будет посвящён противостоянию Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, третий эпизод вновь будет посвящён ситуации в «Мерседесе» и поиску замены Хэмилтона руководителем команды Тото Вольфом. Эпизод будет носить название Looking Out for Number 1.

Четвёртый (Carlos Signs) и пятый (Le Curse of Leclerc) эпизоды будут посвящены пилотам «Феррари». Серия о Сайнсе расскажет о поиске Карлосом места на сезон-2025, а пятый эпизод будет посвящён победе Шарля Леклера в Монако, как следует из названия («Проклятье Леклера»).

Шестой эпизод под названием Wheels of Fortune будет посвящён «правилам папайи» в «Макларене», седьмой — Гран-при Сингапура.

В восьмом эпизоде расскажут о Серхио Пересе и борьбе за место Чеко в «Ред Булл». В девятой серии под названием Under New Management вернётся Гюнтер Штайнер, а серия будет посвящена новому руководству «Хааса». Заключительный эпизод седьмого сезона расскажет о борьбе за Кубок конструкторов на последнем этапе чемпионата, Гран-при Абу-Даби.

Премьера седьмого сезона шоу состоится 7 марта.

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