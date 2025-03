Стало известно краткое содержание всех 10 серий седьмого сезона Drive to Survive

Стало известно содержание всех 10 эпизодов нового сезона сериала Drive to Survive от стриминговой платформы Netflix, посвящённого прошедшему сезону Формулы-1.

Как сообщает Motorsport, первая серия седьмого сезона шоу будет носить название Business as Usual и будет посвящена последнему сезону Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса». Второй эпизод под названием Frenemies будет посвящён противостоянию Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, третий эпизод вновь будет посвящён ситуации в «Мерседесе» и поиску замены Хэмилтона руководителем команды Тото Вольфом. Эпизод будет носить название Looking Out for Number 1.

Четвёртый (Carlos Signs) и пятый (Le Curse of Leclerc) эпизоды будут посвящены пилотам «Феррари». Серия о Сайнсе расскажет о поиске Карлосом места на сезон-2025, а пятый эпизод будет посвящён победе Шарля Леклера в Монако, как следует из названия («Проклятье Леклера»).

Шестой эпизод под названием Wheels of Fortune будет посвящён «правилам папайи» в «Макларене», седьмой — Гран-при Сингапура.

В восьмом эпизоде расскажут о Серхио Пересе и борьбе за место Чеко в «Ред Булл». В девятой серии под названием Under New Management вернётся Гюнтер Штайнер, а серия будет посвящена новому руководству «Хааса». Заключительный эпизод седьмого сезона расскажет о борьбе за Кубок конструкторов на последнем этапе чемпионата, Гран-при Абу-Даби.

Премьера седьмого сезона шоу состоится 7 марта.