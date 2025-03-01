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Лео Туррини: новая «Феррари» не оправдала ожиданий

Лео Туррини: новая «Феррари» не оправдала ожиданий
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Известный итальянский журналист Лео Туррини не скрывает разочарования новым болидом «Феррари» после тестов в Бахрейне.

«Скажу честно, друзья. «Феррари» буквально летела по пустыне, но я говорю о 499Р, которая хорошо показала себя на этапе WEC в Катаре. Что до Бахрейна, то скажу так. К предсезонным тестам стоит относиться скептически. Никто не раскрывает своих карт. В Сахире была аномальная погода.

Вассёр прав, когда говорит о том, что погода в Мельбурне будет иной. Но новая машина не оправдала ожиданий. Леклер сказал об этом прямо. Хэмилтон был более осторожен, но и он не лучился энтузиазмом. Работы много. Сейчас «Макларен» впереди. Ферстаппен, возможно, тоже», — написал Лео Туррини в своём блоге.

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