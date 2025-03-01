Технический директор «Ред Булл» назвал «рискованную» деталь в болиде «Макларена»

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о машинах соперников на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.

«Мы смотрим на решения других, когда у нас есть время на это. Некоторые вещи интересны, некоторые — не очень. «Макларен» очень интересен. В конце концов, у них много гибких крыльев как впереди, так и сзади. У них очень интересная концепция передней подвески, но, с нашей точки зрения, она очень рискованная. Посмотрим, как они смогут заставить её работать.

«Феррари» тоже выглядит интересно. Думаю, они попытались исправить проблемы, которые у них были в прошлом. Я думаю, это будет очень тесная борьба между четырьмя командами», — приводит слова Ваше RacingNews365.