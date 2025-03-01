Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жена Ромена Грожана попала в серьёзную аварию на велосипеде

Жена Ромена Грожана попала в серьёзную аварию на велосипеде
Аудио-версия:
Комментарии

Марион Грожан, супруга экс-пилота Формулы-1 и IndyCar Ромена Грожана, попала в аварию на велосипеде и получила серьёзные травмы. Об этом сообщила Марион в социальных сетях.

«Пневмоторакс, сломанные рёбра, травма мозга. Авария на велосипеде. Больше сказать не могу, я ничего не помню. В любом случае спасибо за ваши сообщения и поддержку, это прекрасно! Надеюсь поскорее вернуться домой. А пока у меня есть муж, который справляется со всеми тремя детьми. Должна признать, это просто сумасшедшая история. До сих пор не понимаю, что со мной случилось и почему мне так больно», — написала Марион Грожан в социальных сетях.

Напомним, Ромен Грожан попадал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, когда его машина на огромной скорости влетела в отбойник и загорелась. Грожан не сразу выбрался из болида, но в итоге всё закончилось благополучно.

Материалы по теме
Ромен Грожан стал резервным гонщиком команды Роберта Шварцмана в IndyCar
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android