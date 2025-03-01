Чемпионка женской Академии Формулы-1 покинула программу «Альпин»

Чемпионка женской Академии Формулы-1 2024 года, британская гонщица Эбби Пуллинг покинула программу поддержки «Альпин». Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«После нашего победного сезона в Ф-1 Академии и после долгих обсуждений я решила не продлевать контракт с «Альпин». Спасибо команде и партнёрам за поддержку и потрясающие воспоминания. Спасибо, «Альпин». Я с нетерпением жду новой главы с «Родин», — написала Пуллинг в соцсетях.

После чемпионского титула в «женской» Формуле Пуллинг получила полностью оплаченный сезон в британском чемпионате GB3, где будет выступать именно за «Родин». Кроме того, британская гонщица станет послом бренда.