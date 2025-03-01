Култхард оценил шансы Хэмилтона стать чемпионом с «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о шансах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона выиграть титул в «Феррари».

«Он семикратный чемпион, так что, безусловно, он может выиграть титул. Всё будет зависеть от того, получит ли он конкурентоспособную машину от «Феррари». В прошлом году у «Мерседеса» машина была достаточно хороша, чтобы выиграть пару гонок как ему, так и Джорджу Расселлу, но недостаточно, чтобы побороться за титул. «Феррари» смогла выиграть пару гонок, но этого было недостаточно, чтобы бороться на уровне «Ред Булл» и в конечном счёте «Макларена».

Со временем мы узнаем, что получилось у «Феррари». И если у них будет конкурентоспособный болид, то всё, что ему нужно сделать, это победить Шарля, и он снова сможет стать чемпионом», — приводит слова Култхарда Daily Mail.