Лоусон оценил расклад сил в Формуле-1 после тестов

Новозеландский новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон высказался о раскладе сил в пелотоне после тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Думаю, будет очень и очень плотная борьба. Думаю, мы не узнаем истинный расклад сил, пока не пройдём квалификацию в Мельбурне. Очевидно, у всех новые машины, но изменения не столь велики, поэтому, вероятно, мы можем ждать, что продолжится прошлогодняя тенденция, особенно с «Маклареном». Конечно, мы следим за соперниками, но, очевидно, мы сосредоточены и на себе. Что до меня, то я сосредоточен на адаптации.

По правде говоря, я учусь многим новым вещам. Никто из нас не был в Бахрейне в настолько прохладных условиях, так что, думаю, когда мы приедем сюда на Гран-при, всё изменится вместе с погодой», — приводит слова Лиама Лоусона GPBlog.