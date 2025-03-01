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Шварцман опередил Айлотта и будет стартовать 18-м в дебютной гонке IndyCar в карьере

Шварцман опередил Айлотта и будет стартовать 18-м в дебютной гонке IndyCar в карьере
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Новозеландский гонщик «Пенске» Скотт Макглоклин завоевал поул-позицию на первом этапе сезона-2025 IndyCar, проходящем в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США).

Вторую позицию по итогам квалификации завоевал американец Колтон Херта из «Андретти», третьим стал Феликс Розенквист из команды «Мейер Шэнк».

Российско-израильский гонщик «Према», новичок серии Роберт Шварцман стал девятым по итогам квалификации второй группы и будет стартовать с 18-й позиции в завтрашней гонке. Он стал лучшим из пилотов с двигателями «Шевроле» в своей квалификационной группе, проехав круг за 1.00,4609.

Напарник Шварцмана Каллум Айлотт, выступавший в той же квалификационной группе, показал там лишь 14-й результат и будет стартовать 27-м.

IndyCar. Сент-Питерсберг. Квалификация

1. Скотт Макглоклин («Пенске»)
2. Колтон Херта («Андретти»)
3. Феликс Розенквист («Мейер Шэнк»)
4. Маркус Армстронг («Мейер Шэнк»)
5. Кристиан Лундгор («Макларен»)
6. Скотт Диксон («Ганасси»)
...18. Роберт Шварцман («Према»)
...27. Каллум Айлотт («Према»).

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