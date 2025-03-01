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Култхард: полная чушь, что у женщин недостаточно сил для Формулы-1

Култхард: полная чушь, что у женщин недостаточно сил для Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о потенциальном участии женщин в Формуле-1.

«Это полная чушь, что у женщин недостаточно сил для Формулы-1. Тот, кто не тренируется, не имеет того, что нужно для участия в гонках, независимо от пола. У нетренированного человека нет сил. Мне 53 года, и я не смог бы быстро ехать на машине Формулы-1 больше 10 кругов в моём нынешнем физическом состоянии, когда я не на пике формы. Я тренировался в годы выступлений дважды в день, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Одной из важных вещей, которые я увидел в W Series — некоторые из участниц оказались недостаточно спортивны. Я смотрел на них и говорил: «Какое у вас оправдание, чтобы не тренироваться? Вы должны показывать себя профессионалами, а это значит тренироваться как профессиональные спортсменки».

В этом и заключается проблема. Нет никаких физических причин, по которым женщина не может выступать в Формуле-1. Мы знаем, что нужно, чтобы быть достаточно физически сильным, чтобы стать гонщиком, и все данные показывают, что женщины легко вписываются в эту категорию физических возможностей.

В Формуле-1 появится женщина, это просто факт, но я не могу сказать вам, кто это будет. Уверяю вас, что каждая команда Формулы-1 подписала бы контракт с кем-то прямо сейчас, если бы они считали, что это принесёт плоды», — приводит слова Култхарда Daily Mail.

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