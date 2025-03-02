Роберт Шварцман прокомментировал первую квалификацию в карьере в IndyCar

Российско-израильский пилот «Према», гонщик IndyCar Роберт Шварцман прокомментировал итоги квалификации первого этапа сезона в Сент-Питерсберге, которую он закончил 18-м.

«В целом я не думаю, что это была плохая квалификация, учитывая те проблемы, что были у нас в тренировках. Мы едва смогли проехать хоть какие-то круги, так что мы использовали то, что могли, по максимуму. Я впервые узнал, как работает квалификация здесь. Кроме того, эти шины — это что-то новое, что-то отличное от того, к чему я привык, так что это действительно то, чему нужно научиться. Так что определённо есть над чем работать. Но сейчас нам нужно отталкиваться от того, где мы находимся. Завтра будет интересная гонка, первая гонка сезона. Посмотрим, как мы выступим», — приводит слова Роберта Шварцмана официальный сайт команды.