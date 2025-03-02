Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роберт Шварцман прокомментировал первую квалификацию в карьере в IndyCar

Роберт Шварцман прокомментировал первую квалификацию в карьере в IndyCar
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-израильский пилот «Према», гонщик IndyCar Роберт Шварцман прокомментировал итоги квалификации первого этапа сезона в Сент-Питерсберге, которую он закончил 18-м.

«В целом я не думаю, что это была плохая квалификация, учитывая те проблемы, что были у нас в тренировках. Мы едва смогли проехать хоть какие-то круги, так что мы использовали то, что могли, по максимуму. Я впервые узнал, как работает квалификация здесь. Кроме того, эти шины — это что-то новое, что-то отличное от того, к чему я привык, так что это действительно то, чему нужно научиться. Так что определённо есть над чем работать. Но сейчас нам нужно отталкиваться от того, где мы находимся. Завтра будет интересная гонка, первая гонка сезона. Посмотрим, как мы выступим», — приводит слова Роберта Шварцмана официальный сайт команды.

Материалы по теме
Шварцман опередил Айлотта и будет стартовать 18-м в дебютной гонке IndyCar в карьере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android