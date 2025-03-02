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Напарник Шварцмана прокомментировал провал в квалификации этапа IndyCar в Сент-Питерсберге

Напарник Шварцмана прокомментировал провал в квалификации этапа IndyCar в Сент-Питерсберге
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Британский пилот «Према», гонщик IndyCar Каллум Айлотт прокомментировал итоги квалификации первого этапа сезона в Сент-Питерсберге, которую он закончил на последней позиции.

«Это была не очень хорошая квалификация. Нам нужно разобраться. Мы просто не смогли заставить шины работать и не смогли ничего собрать. Это была просто грязная сессия, и произошло всё, чего вы не хотите, чтобы произошло. Мы можем внести некоторые изменения на завтра. По крайней мере, теперь мы можем двигаться только вперёд», — приводит слова Айлотта официальный сайт команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал новозеландский гонщик «Пенске» Скотт Макглоклин. Российско-израильский гонщик «Према», новичок серии Роберт Шварцман стал девятым по итогам квалификации второй группы и будет стартовать с 18-й позиции в завтрашней гонке.

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