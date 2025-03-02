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Зак Браун — о сезоне-2025: как минимум четыре команды будут выигрывать гонки

Зак Браун — о сезоне-2025: как минимум четыре команды будут выигрывать гонки
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Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун высказался о борьбе за победы в сезоне-2025.

«Мы находимся в предвкушении от нового сезона. Думаю, нас будет ждать невероятно плотный пелотон. Посмотрите на последнюю гонку сезона-2024 в Абу-Даби. На те времена. что разделяли 10 команд. Как сказал Кристиан Хорнер, сближение продолжится. Я не думаю, что есть явный фаворит. Я бы ждал, что как минимум четыре команды будут выигрывать гонки, это восемь пилотов, и я не удивлюсь, если ещё кто-то вмешается в борьбу. Если не постоянно, то как минимум от гонки к гонке. Так что сезон должен получиться захватывающим», — приводит слова Зака Брауна GPBlog,

Напомним, сезон Формулы-1 стартует в Австралии, первая гонка состоится 16 марта.

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