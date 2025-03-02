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Хэмилтон: я пока не приблизился к предельным возможностям болида

Хэмилтон: я пока не приблизился к предельным возможностям болида
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о начале работы с итальянской командой.

«Всё ещё считаю, что я пока не приблизился к предельным возможностям болида. Хорошо, что я смог немного поработать за рулём болида «Феррари» 2023 года. Так что у меня была возможность сравнить болиды 2024 и 2023 года. Я увидел, насколько большого прогресса добилась команда, какие проблемы присутствовали на тех машинах и как именно «Феррари» эти проблемы решала. Конечно, я не участвовал в тестах в конце года, которые прошли в Абу-Даби. Так что свою работу в команде я начал с опозданием в сравнении с другими пилотами.

Например, Себастьян Феттель приступил к работе с командой ещё в ноябре 2014 года, у него было два дополнительных месяца на подготовку. У меня же времени оказалось меньше. Так что даже за это время мы смогли сделать многое. Мне нравится погружаться в это с головой, разбираться со всеми вопросами в процессе. И именно этом мы и занимаемся. Но мы выработали многие процессы. Думаю, мы смогли заложить фундамент для дальнейшей работы», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

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