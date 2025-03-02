Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Баньяя — 3-й

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В Бурираме (Таиланд) прошла гонка первого этапа сезона-2025 MotoGP, Гран-при Таиланда. Победу в гонке одержал гонщик «Дукати», шестикратный чемпион мира Марк Маркес. Второе место занял его младший брат Алекс Маркес. Третьим стал вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя.

Напомним, действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») пропускает первый этап сезона из-за полученного на тестах перелома.

MotoGP. Гран-при Таиланда. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +1.732.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.398.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +5.176.

5. Ай Огура («Априлья») +7.450.

6. Марко Бедзекки («Априлья») +14.967.

7. Жоанн Зарко («Хонда») +15.225.

8. Брэд Биндер («КТМ») +19.929.

9. Энеа Бастьянини («КТМ») +20.053.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +21.546.