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Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Баньяя — 3-й

Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Баньяя — 3-й
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В Бурираме (Таиланд) прошла гонка первого этапа сезона-2025 MotoGP, Гран-при Таиланда. Победу в гонке одержал гонщик «Дукати», шестикратный чемпион мира Марк Маркес. Второе место занял его младший брат Алекс Маркес. Третьим стал вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя.

MotoGP 2025. Этап 1, Бурирам, Таиланд
Гран-при Таиланда. Гонка
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
39:37.244
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.732
3
Франческо Баньяя
Ducati
+2.398

Напомним, действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») пропускает первый этап сезона из-за полученного на тестах перелома.

MotoGP. Гран-при Таиланда. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.732.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.398.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +5.176.
5. Ай Огура («Априлья») +7.450.
6. Марко Бедзекки («Априлья») +14.967.
7. Жоанн Зарко («Хонда») +15.225.
8. Брэд Биндер («КТМ») +19.929.
9. Энеа Бастьянини («КТМ») +20.053.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +21.546.

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