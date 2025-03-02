«Вы не увидите меня на подиуме». Карлос Сайнс поделился ожиданиями на сезон-2025

Испанский новобранец «Уильямса» Карлос Сайнс высказался об ожиданиях от сезона-2025 Формулы-1.

«В этом году вы не увидите меня на подиуме или в пятёрке лучших, так что не возлагайте больших надежд. Я пришёл в «Уильямс» не для того, чтобы просто проводить время, чтобы быть в середине пелотона. Я пришёл, чтобы двигать эту команду вперёд, и я уверен, что мне это по силам», — приводит слова Карлоса Санйса ESPN.

Напомним, по итогам тестов Карлос Сайнс показал лучший результат, на 0,031 секунды опередив пилота «Феррари», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Сезон Формулы-1 стартует в Австралии. Первая гонка в 2025 году пройдёт 16 марта.