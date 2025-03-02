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Сьюзи Вольф планирует баллотироваться на пост президента ФИА — Autosprint

Сьюзи Вольф планирует баллотироваться на пост президента ФИА — Autosprint
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Управляющий директор женской серии F1 Academy Сьюзи Вольф планирует баллотироваться на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает итальянское издание Autosprint.

Источник предполагает, что нынешний президент ФИА заранее знал о намерениях Вольф участвовать в выборах в декабре 2025 года. Предполагается, что это могло стать одной из причин, по которой в конце 2023 года против Сьюзи и её мужа, руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, было проведено расследование, тогда супруги обвинялись в обмене конфиденциальной информацией.

В марте 2024 года Вольф подала в суд на ФИА.

В настоящий момент Сьюзи Вольф не подтвердила, что будет участвовать в выборах президента Федерации.

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