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Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл поддержал кандидатуру Сьюзи Вольф на выборах президента ФИА

Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл поддержал кандидатуру Сьюзи Вольф на выборах президента ФИА
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поддержал управляющего директора женской серии F1 Academy Сьюзи Вольф на предстоящих выборах президента Международной автомобильной федерации (ФИА). Ранее сообщалось, что Вольф планирует баллотироваться на этот пост, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«Она была бы идеальна», — написал Хилл в своих социальных сетях.

Ранее итальянское издание Autosprint сообщило, что Вольф планирует баллотироваться на пост президента ФИА. При этом издание отметило, что нынешний президент ФИА заранее знал о намерениях Вольф участвовать в выборах в декабре 2025 года. Предполагается, что это могло стать одной из причин, по которой в конце 2023 года против Сьюзи и её мужа, руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, было проведено расследование, тогда супруги обвинялись в обмене конфиденциальной информацией.

В марте 2024 года Вольф подала в суд на ФИА.

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