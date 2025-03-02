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Култхард рассказал, как отказал Рону Деннису в смене дизайна шлема за $ 1 млн

Култхард рассказал, как отказал Рону Деннису в смене дизайна шлема за $ 1 млн
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, как бывший руководитель «Макларена» Рон Деннис во время его выступлений в этой команде предлагал ему сменить дизайн шлема, отказавшись от шотландского креста. По словам Култхарда, за это Деннис был готов заплатить ему $ 1 млн, но пилот ответил отказом.

«В 90-х годах Рон Деннис хотел создать команде единый облик. Тогда моим товарищем по команде был Мика Хаккинен, он по отдельности вёл с нами разговор. Мы оба отказались рассматривать эту идею. Он был невероятным руководителем и владельцем команды, но он никогда не был гонщиком. Думаю, он бы понял, что мы чувствовали, в полной мере, только если бы ему кто-то предложил определённую сумму денег за смену логотипа», — приводит слова Дэвида Култхарда Daily Mail.

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