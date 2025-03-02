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Автомобиль Porsche побил рекорд McLaren на «Интерлагосе»

Автомобиль Porsche побил рекорд McLaren на «Интерлагосе»
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Бразильский гонщик Рикардо Маурисио за рулём Porsche 911 GT2 RS проехал круг по «Интерлагосу» за 1:36.967, установив тем самым новый рекорд трассы для серийных машин, сообщает издание Motor1.

Предыдущий рекорд — 1:37.856 — был установлен тем же пилотом на McLaren Senna в ноябре 2022 года. Для сравнения: абсолютный рекорд трассы — 1:07.281 — установлен Льюисом Хэмилтоном в квалификации Гран-при Бразилии 2018 года.

Отмечается, что Маурисио пилотировал Porsche 911 GT2 RS с тюнинг-пакетом от Manthey Racing, который включает в себя более эффективный аэродинамический обвес, регулируемую подвеску и усовершенствованные тормоза.

Напомним, ранее в Porsche сообщили о том, что электромобиль Taycan установил четвёртый рекорд Книги Гиннесса, проехав по льду в контролируемом заносе 17,5 км.

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