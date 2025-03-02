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«Придётся найти новое слово». Хэмилтон откажется от термина Hammertime

«Придётся найти новое слово». Хэмилтон откажется от термина Hammertime
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Семикратный чемпион мира, новобранец «Феррари» Льюис Хэмилтон подтвердил, что со сменой команды ему, вероятно, придётся отказаться от использования термина Hammertime.

«Я ещё не говорил об этом со своим инженером. Я не знаю, как будет звучать Hammertime с итальянским акцентом, так что, наверное, мне придётся найти подходящее итальянское слово. Думаю, мы найдём что-то новое», — сказал Хэмилтон в видео, опубликованном пресс-службой Формулы-1.

Напомним, термин Hammertime использовался инженером Льюиса Хэмилтона Питером Боннингтоном в «Мерседесе», когда семикратному чемпиону мира нужно было взвинтить темп и выдать круги в квалификационном темпе во время гонки, не задумываясь при этом об экономии шин.

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