«Придётся найти новое слово». Хэмилтон откажется от термина Hammertime

Семикратный чемпион мира, новобранец «Феррари» Льюис Хэмилтон подтвердил, что со сменой команды ему, вероятно, придётся отказаться от использования термина Hammertime.

«Я ещё не говорил об этом со своим инженером. Я не знаю, как будет звучать Hammertime с итальянским акцентом, так что, наверное, мне придётся найти подходящее итальянское слово. Думаю, мы найдём что-то новое», — сказал Хэмилтон в видео, опубликованном пресс-службой Формулы-1.

Напомним, термин Hammertime использовался инженером Льюиса Хэмилтона Питером Боннингтоном в «Мерседесе», когда семикратному чемпиону мира нужно было взвинтить темп и выдать круги в квалификационном темпе во время гонки, не задумываясь при этом об экономии шин.