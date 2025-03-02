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«Мы сплочённее, чем когда-либо». Расселл — о назначении Сайнса одним из директоров GPDA

«Мы сплочённее, чем когда-либо». Расселл — о назначении Сайнса одним из директоров GPDA
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о назначении испанца Карлоса Сайнса на роль одного из директоров Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA).

«Здорово, что Карлос вошёл в состав GPDA. Он отличный пилот и мудрый человек, он давно в пелотоне. Конечно, раньше у нас всегда было больше одного председателя, но с тех пор, как Себастьян Феттель закончил карьеру, в течение последних лет, на этой должности был только я, так что я рад, что мне можно будет разделить обязанности с другим пилотом.

Думаю, что сейчас все пилоты сплочённее, чем когда бы то ни было, учитывая то, что происходит вокруг. И тот факт, что Сайнс станет одним из ведущих голосов профсоюза, думаю, станет отличным дополнением», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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