У мотогонщика подозрение на перелом позвоночника после серьёзной аварии на ЧР

В Уфе на командном чемпионате России по мотогонкам на льду произошла серьёзная авария. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Во время одного из заездов спортсмен Игорь Кононов потерял управление и упал прямо под колёса своего соперника Дмитрия Колтакова. Кононов был доставлен в больницу.

Как сообщает «Спидвей России», после падения у Игоря Кононова был диагностирован перелом позвоночника. У спортсмена ранее уже была операция на том же месте. Кроме того, у Кононова обнаружили неназванные проблемы с тазовыми костями. Точная степень тяжести травм пока неизвестна.

Что касается Колтакова, то информации о его состоянии не поступало.

Победу в командном чемпионате страны одержала сборная Башкортостана.