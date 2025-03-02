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У мотогонщика подозрение на перелом позвоночника после серьёзной аварии на ЧР

У мотогонщика подозрение на перелом позвоночника после серьёзной аварии на ЧР
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В Уфе на командном чемпионате России по мотогонкам на льду произошла серьёзная авария. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Во время одного из заездов спортсмен Игорь Кононов потерял управление и упал прямо под колёса своего соперника Дмитрия Колтакова. Кононов был доставлен в больницу.

Как сообщает «Спидвей России», после падения у Игоря Кононова был диагностирован перелом позвоночника. У спортсмена ранее уже была операция на том же месте. Кроме того, у Кононова обнаружили неназванные проблемы с тазовыми костями. Точная степень тяжести травм пока неизвестна.

Что касается Колтакова, то информации о его состоянии не поступало.

Победу в командном чемпионате страны одержала сборная Башкортостана.

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