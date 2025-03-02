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Карлос Сайнс раскритиковал Формулу-1 за запрет тестов

Карлос Сайнс раскритиковал Формулу-1 за запрет тестов
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Испанский новобранец «Уильямса» Карлос Сайнс раскритиковал Формулу-1 за ограничение тестов.

«Времени для работы на трассе мало. Меня немного расстраивает такой подход к правилам. Мы целыми днями работаем на симуляторах. Думаю, стоит внести в регламент правки, чтобы в бюджете расходов была выделена отдельная статья и команда могла бы сама решать, на что тратить деньги – на сессии на симуляторе или на работу с болидом на трассе. Конечно, я понимаю, что сокращение тестов было сделано в угоду защите окружающей среды. Но в итоге пилоты едва ли не каждый день летают на частных самолётах из Монако в Великобританию и обратно, только чтобы поработать на симуляторе. Я не понимаю это правило. Они запретили тесты, а затем команды тратят миллионы на разработку симуляторов, чтобы их не проводить. Было можно выделить по 10-12 тестовых дней командам, чтобы они сами распоряжались, что с ними делать», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

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