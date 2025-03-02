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Алонсо ответил, кого из пилотов считает фаворитом на завоевание титула по итогам тестов

Алонсо ответил, кого из пилотов считает фаворитом на завоевание титула по итогам тестов
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43-летний испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил, кого из пилотов Формулы-1 он считает фаворитом на завоевание титула по итогам предсезонных тестов, которые прошли с 26 по 28 февраля в Бахрейне.

«В этом году всё менее очевидно. В прошлом сезоне по итогам предсезонных тестов складывалось ощущение, что у Макса Ферстаппена есть большое преимущество.

Сейчас, похоже, что небольшое преимущество есть у «Макларена». Однако я не сильно следил за тем, как проходили тесты. Просто читал новости по утрам. Так что в этом году борьба будет более плотной до самого конца сезона», – приводит слова Алонсо портал GPblog.

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