Алонсо ответил, кого из пилотов считает фаворитом на завоевание титула по итогам тестов

43-летний испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил, кого из пилотов Формулы-1 он считает фаворитом на завоевание титула по итогам предсезонных тестов, которые прошли с 26 по 28 февраля в Бахрейне.

«В этом году всё менее очевидно. В прошлом сезоне по итогам предсезонных тестов складывалось ощущение, что у Макса Ферстаппена есть большое преимущество.

Сейчас, похоже, что небольшое преимущество есть у «Макларена». Однако я не сильно следил за тем, как проходили тесты. Просто читал новости по утрам. Так что в этом году борьба будет более плотной до самого конца сезона», – приводит слова Алонсо портал GPblog.