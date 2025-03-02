Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Крупная компания парфюмерии и косметики объявила о сотрудничестве с Карлосом Сайнсом

Крупная компания парфюмерии и косметики объявила о сотрудничестве с Карлосом Сайнсом
Комментарии

Французская компания по производству парфюмерии и косметики «Лореа́ль» официально объявила о сотрудничестве с испанским пилотом Формулы-1, выступающим за команду «Уильямс», Карлосом Сайнсом-младшим.

«Он олицетворяет дух борьбы и стойкости, которые характеризуют пилотов Формулы-1.

Темп его жизни с постоянными перелётами, давлением от сражений и присутствием в медиа делают его идеальным лицом линейки продуктов, которая обещает придать волосам жизненную силу», — заявили в компании «Лореа́ль».

Напомним, новый сезон Формулы-1 начнётся в Австралии. Первый Гран-при в 2025 году пройдёт 16 марта в Мельбурне.

Материалы по теме
Карлос Сайнс раскритиковал Формулу-1 за запрет тестов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android