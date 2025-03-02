Крупная компания парфюмерии и косметики объявила о сотрудничестве с Карлосом Сайнсом

Французская компания по производству парфюмерии и косметики «Лореа́ль» официально объявила о сотрудничестве с испанским пилотом Формулы-1, выступающим за команду «Уильямс», Карлосом Сайнсом-младшим.

«Он олицетворяет дух борьбы и стойкости, которые характеризуют пилотов Формулы-1.

Темп его жизни с постоянными перелётами, давлением от сражений и присутствием в медиа делают его идеальным лицом линейки продуктов, которая обещает придать волосам жизненную силу», — заявили в компании «Лореа́ль».

Напомним, новый сезон Формулы-1 начнётся в Австралии. Первый Гран-при в 2025 году пройдёт 16 марта в Мельбурне.