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«Сломан крестец, сломан позвонок». Подтверждены травмы российского чемпиона по мотогонкам

«Сломан крестец, сломан позвонок». Подтверждены травмы российского чемпиона по мотогонкам
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Травмы двукратного чемпиона России и мира в командном зачёте по мотогонкам на льду Игоря Кононова подтверждены.

«Сломан крестец, сломан позвонок, также перелом в том месте, что оперировали ранее. Неврология сохранена, чувствительность в ногах есть. При необходимости Игоря переведут в республиканскую больницу», — сообщает группа FC SPEEDWAY RUSSIA.

Фанаты уже открыли счёт для сбора финансовых средств на медицинское лечение.

Напомним, Кононов в ходе одного из заездов на командном чемпионате России по мотогонкам на льду столкнулся с Дмитрием Колтаковым. Победу в командном чемпионате страны одержала сборная Башкортостана.

Кононов также является чемпионом России и Европы в личном зачёте по мотогонкам на льду. Колтаков, в свою очередь, является двукратным чемпионом России в командном и личном зачёте по мотогонкам на льду и трёхкратным чемпионом мира в личном зачёте в этой же дисциплине.

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